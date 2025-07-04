Трамп и Зеленский обсудили поставки систем ПВО Украине

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возможности оборонной промышленности и совместное производство.

Как передает Report, об этом президент Украины написал у себя на странице в соцсетях.

"У нас был подробный разговор о возможностях оборонной промышленности и совместном производстве. Мы готовы к прямым проектам с США и считаем, что это критически важно для безопасности, особенно когда речь идет о беспилотниках и связанных с ними технологиях", - написал он.

Зеленский также подчеркнул, что стороны также затронули тему взаимных закупок и инвестиций.

"Наконец, мы обменялись мнениями о дипломатической ситуации и совместной работе с США и другими партнерами", - сказал он.

В свою очередь журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид в соцсети "Х" сообщил, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили тему поставок систем ПВО в Украину.