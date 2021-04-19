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Раскрыт способ ускорить загрузку файлов через браузер

Раскрыт способ ускорить загрузку файлов через браузер Активация скрытой настройки браузера может существенно ускорить загрузку файлов через интернет
ИКТ
19 апреля 2021 г. 22:28
Раскрыт способ ускорить загрузку файлов через браузер

Активация скрытой настройки браузера может существенно ускорить загрузку файлов через интернет.

Как передает Report, об этом говорится в материале на сайте издания Hi-Tech Mail.ru.

Авторы объяснили, что браузеры значительно снижают скорость загрузки файлов, чтобы оставить подключение к интернету доступным для других процессов и программ. Например, если скорость интернета составляет 100 мегабит в секунду, то загрузка документов через браузер может ограничиваться до 20 мегабит в секунду. Однако данный лимит можно обойти.

По словам журналистов, для снятия ограничений нужно зайти в настройки Experiments или Flags браузеров Chrome или Opera. В Chrome функция "Параллельная загрузка" активируется после ввода в адресной строке команды chrome://flags/#enable-parallel-downloading. Для браузеров Opera необходимо ввести команду opera://flags/#enable-parallel-downloading.

После этих действий программа попросит перезапустить браузер. "Теперь ваш браузер будет использовать многопоточную загрузку при скачивании файлов, разбивая их на несколько частей, а значит, загрузка будет занимать намного меньше времени", — заявили авторы. Журналисты отметили, что описанные настройки можно применять как в десктопной, так и в мобильной версиях Chrome и Opera.

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