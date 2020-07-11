Cотрудников Amazon обязали удалить с гаджетов TikTok

Американская компания Amazon потребовала у своих сотрудников удалить китайское приложение TikTok с их мобильных устройств, исходя из соображений безопасности.

Американская компания Amazon потребовала у своих сотрудников удалить китайское приложение TikTok с их мобильных устройств, исходя из соображений безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на служебную записку компании, оказавшуюся в ее распоряжении.

"Из-за рисков, связанных с безопасностью, приложение TikTok больше не разрешено на мобильных устройствах, имеющих доступ к почте Amazon. Если у вас установлен TikTok, вы должны удалить приложение до 10 июля, чтобы сохранить доступ к почте Amazon", - цитирует агентство распоряжение компании.

Отмечается, что использование TikTok через браузер ноутбуков разрешено.