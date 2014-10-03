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    "Карабах" проиграл "Интеру"

    Азербайджанский клуб пропустил два гола от итальянцев

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Состоялись матчи в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

    Как сообщает Report, в рамках 2-го тура азербайджанский клуб "Карабах", находящийся в группе F, сыграл в гостях против итальянского "Интера".

    Счет в матче на 21-й минуте открыл игрок "Интера" Данило Д'Амброзио. Воспользовавшись ошибкой защитников "Карабаха", он точно пробил из пределов штрафной.

    Окончательный счет в матче установил на 85-й минуте Мауро Икарди в результате скоростной контр-атаки "Интера".

    В другом матче группы украинский "Сент-Этьен" сыграл в нулевую ничью с украинским "Днепром".

    В настоящее время в группе F лидирует "Интер" (6 очков), на втором месте расположился "Сент-Этьен" (2 очка), на третьем месте "Днепр" (1 очко). "Карабах" пока что на четвертом месте (1 очко).

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