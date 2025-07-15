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СМИ: Трансфер Дьёкереша в "Арсенал" под угрозой срыва

СМИ: Трансфер Дьёкереша в "Арсенал" под угрозой срыва Трансфер нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша в лондонский "Арсенал" может сорваться.
Футбол
15 июля 2025 г. 05:49
СМИ: Трансфер Дьёкереша в Арсенал под угрозой срыва

Трансфер нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша в лондонский "Арсенал" может сорваться.

Как передает Report, об этом сообщает португальская газета Record.

По информации источника, "Арсенал", "Спортинг" и представители Дьёкереша договорились о первоначальном платеже в размере € 70 млн плюс € 10 млн в качестве дополнительных выплат за услуги игрока. Отмечается, что условия дополнительных выплат ещё предстоит согласовать, так как руководство "Арсенала" готово заплатить только € 3 млн.

Уточняется, что Дьёкереш и его агент могут публично выступить в поддержку сделки.

Напомним, Дьёкереш играет за "Спортинг" с 2023 года. В 102 матчах за команду форвард забил 97 голов и отдал 28 результативных передач. За сборную Швеции форвард забил 15 голов за 26 матчей. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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