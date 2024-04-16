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МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции

МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по темпам роста потребительских цен в мире в 2024 году до 5,9%, а в 2025 году - до 4,5%.
Финансы
16 апреля 2024 г. 17:25
МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по темпам роста потребительских цен в мире в 2024 году до 5,9%, а в 2025 году - до 4,5%.

Как передает Report, это следует из опубликованного во вторник доклада МВФ.

Согласно представленным в документе значениям, инфляция в мире по итогам текущего года составит 5,9%, что на 0,1 процентного пункта выше январского прогноза фонда.

В 2025 году фонд ожидает темпов роста потребительских цен в мире на уровне 4,5%, что также на 0,1 процентного пункта выше январского прогноза.

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