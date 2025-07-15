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Израиль наносит удары по объектом "Хезболлы" на северо-востоке Ливана

Израиль наносит удары по объектом "Хезболлы" на северо-востоке Ливана Израиль наносит удары по объектом "Хезболлы" на северо-востоке Ливана
Другие страны
15 июля 2025 г. 12:31
Израиль наносит удары по объектом Хезболлы на северо-востоке Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам радикальной группировки "Хезболла" в долине Бекаа на северо-востоке Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Армия обороны сообщает, что среди целей есть военные объекты, принадлежащие элитному подразделению "Радван", где находятся боевики и склады с оружием.

"Военные лагеря, ставшие целью атаки, используются террористической организацией "Хезболла" для обучения и подготовки боевиков к планированию и осуществлению террористических операций против сил ЦАХАЛ и Государства Израиль", - говорится в заявлении военных.

В пресс-службе добавили, что оружие, хранящееся на объектах, а также деятельность "Хезболлы" нарушают договоренности, достигнутые между Израилем и Ливаном.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Livanın şimal-şərqində "Hizbullah"ın obyektlərinə zərbələr endirir

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