Эмин Гусейнов: Реализуемые на освобожденных территориях проекты не имеют аналогов в мире

Проекты, реализуемые азербайджанским государством на освобожденных от оккупации территориях, опираясь на собственные силы, без какой-либо иностранной финансовой помощи, не имеют аналогов в мире.
Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на конференции, организованной Генпрокуратурой в Агдаме.
Он отметил, что со времен Советского Союза Агдамский и Физулинский районы были густонаселенными и развитыми центрами региона.
"Процесс восстановления освобожденных от оккупации территорий осуществляется в пять логических этапов. Важнейшим и первым из них является подготовка генпланов. Эти проекты, которые Азербайджанское государство реализовало, опираясь на собственные силы, без какой-либо иностранной финансовой помощи, не имеют аналогов в мире",- сказал Гусейнов.