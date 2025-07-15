Эмин Гусейнов: Реализуемые на освобожденных территориях проекты не имеют аналогов в мире

Эмин Гусейнов: Реализуемые на освобожденных территориях проекты не имеют аналогов в мире

Проекты, реализуемые азербайджанским государством на освобожденных от оккупации территориях, опираясь на собственные силы, без какой-либо иностранной финансовой помощи, не имеют аналогов в мире.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на конференции, организованной Генпрокуратурой в Агдаме.

Он отметил, что со времен Советского Союза Агдамский и Физулинский районы были густонаселенными и развитыми центрами региона.

"Процесс восстановления освобожденных от оккупации территорий осуществляется в пять логических этапов. Важнейшим и первым из них является подготовка генпланов. Эти проекты, которые Азербайджанское государство реализовало, опираясь на собственные силы, без какой-либо иностранной финансовой помощи, не имеют аналогов в мире",- сказал Гусейнов.