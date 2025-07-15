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В Баку из двух домов совершена кража на сумму 57 тыс. манатов и 30 тыс. долларов

В Баку из двух домов совершена кража на сумму 57 тыс. манатов и 30 тыс. долларов В Баку из двух домов совершена кража на сумму 57 тыс. манатов и 30 тыс. долларов
Происшествия
15 июля 2025 г. 12:38
В Баку из двух домов совершена кража на сумму 57 тыс. манатов и 30 тыс. долларов

В Баку из двух домов совершена кража на общую сумму 57 тыс. манатов и 30 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, одна из краж произошла в Низаминском районе столицы. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о краже 30 тыс. долларов и 12 тыс. манатов. Сотрудники полиции задержали 22-летнюю подозреваемую.

Аналогичный инцидент произошел в Сабунчинском районе. По заявлению в полицию о краже из дома 25 тыс. манатов, а также золота и ювелирных изделий на 20 тыс. манатов установлен и задержан ранее неоднократно судимый 56-летний И.Чурин.

По фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda iki evdən 30 min dollar və 57 min manatlıq oğurluq olub

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