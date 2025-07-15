В Баку из двух домов совершена кража на сумму 57 тыс. манатов и 30 тыс. долларов

В Баку из двух домов совершена кража на сумму 57 тыс. манатов и 30 тыс. долларов

В Баку из двух домов совершена кража на общую сумму 57 тыс. манатов и 30 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, одна из краж произошла в Низаминском районе столицы. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о краже 30 тыс. долларов и 12 тыс. манатов. Сотрудники полиции задержали 22-летнюю подозреваемую.

Аналогичный инцидент произошел в Сабунчинском районе. По заявлению в полицию о краже из дома 25 тыс. манатов, а также золота и ювелирных изделий на 20 тыс. манатов установлен и задержан ранее неоднократно судимый 56-летний И.Чурин.

По фактам ведется расследование.