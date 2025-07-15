Реконструирована "Бакинская обувная фабрика"

Реконструирована "Бакинская обувная фабрика"

Реконструирована "Бакинская обувная фабрика", приватизированая в 2022 году на инвестиционном конкурсе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества (ГСВИ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГСВИ.

Согласно информации, победитель конкурса ООО "Pepi-Əli Kəndli Təsərrüfatı" выполнил взятые на себя обязательства, перечислил в государственный бюджет 3,5 млн манатов и инвестировал в предприятие 5,7 млн манатов.

Согласно инвестиционной программе, производственное оборудование на предприятии было капитально отремонтировано, установлено новое, а также закуплено сырье, используемое в производстве обуви. Установлены партнерские отношения с турецкой компанией "ESSE", специализирующейся в области производства обуви, привлечены иностранные специалисты. Реконструкция предприятия, увеличение объема и качества производимой продукции позволит расширить экспортные возможности. На предприятии создано более 100 рабочих мест.