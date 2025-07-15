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МИД Латвии запретил свыше 50 гражданам Грузии въезд в страну

МИД Латвии запретил свыше 50 гражданам Грузии въезд в страну Латвия приняла решение на неопределенный срок запретить еще 55 гражданам Грузии въезд на территорию страны.
Другие страны
15 июля 2025 г. 12:34
МИД Латвии запретил свыше 50 гражданам Грузии въезд в страну

Латвия приняла решение на неопределенный срок запретить еще 55 гражданам Грузии въезд на территорию страны.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсетях.

"Я приняла решение включить еще 55 граждан Грузии в список лиц, нежелательных для пребывания в Латвийской Республике, в соответствии с частью 2 ст. 61 закона об иммиграции. Запрет на въезд в Латвию для этих лиц установлен на неопределенный срок", – написала она.

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов. В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.

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