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Премьер-министр Латвии находится в Украине по приглашению Зеленского

Премьер-министр Латвии находится в Украине по приглашению Зеленского Глава правительства Латвии Эвика Силиния находится с визитом в Украине.
В регионе
15 июля 2025 г. 12:40
Премьер-министр Латвии находится в Украине по приглашению Зеленского

Глава правительства Латвии Эвика Силиния находится с визитом в Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом она сообщила в соцсетях.

"Латвия была, есть и будет с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир", - добавила она.

Силиния прибыла в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

В рамках визита она примет участие в мероприятии, посвященному Дню украинской украинской государственности, проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками.

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Версия на азербайджанском языке Latviyanın Baş naziri Zelenskinin dəvəti ilə Ukraynada səfərdədir

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