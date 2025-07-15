Премьер-министр Латвии находится в Украине по приглашению Зеленского

Глава правительства Латвии Эвика Силиния находится с визитом в Украине.

Глава правительства Латвии Эвика Силиния находится с визитом в Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом она сообщила в соцсетях.

"Латвия была, есть и будет с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир", - добавила она.

Силиния прибыла в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

В рамках визита она примет участие в мероприятии, посвященному Дню украинской украинской государственности, проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками.