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В Казахстане переиздадут поэму об истории любви Низами и кипчакской девушки Аппак

В Казахстане переиздадут поэму об истории любви Низами и кипчакской девушки Аппак В Казахстане готовится к выпуску новое издание поэмы "Аппак-наме", написанной народным писателем страны, лауреатом Государственной премии Халижаном Бекхожиным в 1973 году.
Литература
15 июля 2025 г. 12:50
В Казахстане переиздадут поэму об истории любви Низами и кипчакской девушки Аппак

В Казахстане готовится к выпуску новое издание поэмы "Аппак-наме", написанной народным писателем страны, лауреатом Государственной премии Халижаном Бекхожиным в 1973 году.

Об этом в интервью казахстанскому бюро Report сообщил его сын - известный казахстанский журналист Ерлан Бекхожин.

"Новый выпуск поэмы "Аппак-наме" планируется издать с намерением познакомить молодое поколение казахстанцев не только с творчеством моего отца, но и через его произведение рассказать о жизни таких великих личностей азербайджанского народа, как Низами. Это не менее важно в условиях современной жизни. Мы должны знать историю нашего братского народа", - сказал Ерлан Бекхожин.

По его словам, новое издание выйдет в современном оформлении и с солидным тиражом.

Поэма "Аппак - намэ" повествует об историческом факте соединения судеб азербайджанского поэта Низами и кипчакской девушки Аппак.

Халижан Бекхожин (1913-1990) является классиком казахской литературы ,автор более 40 поэм, его пьесы ставились на главных сценах казахских театров. В 1973 году он написал поэму "Аппақ-наме", вдохновленный историей любви Низами и Аппак. Бекхожин также известен своими переводами, в том числе перевел поэму Низами "Семь красавиц" в 1979 году.


фото Кульпаш Коныровой

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