Лавров и Аракчи считают важным решить вопрос по ядерной программе дипломатическим путем

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи отметили важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами.

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи отметили важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами.

Как передает Report со ссылкой на сообщение МИД РФ, встреча состоялась на полях министерского заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине (Китай).

"Стороны продолжили обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Вновь подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права", - сказано в сообщении.