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В Гяндже прошло мероприятие, посвященное Дню демократии и национального единства Турции

В Гяндже прошло мероприятие, посвященное Дню демократии и национального единства Турции В Гяндже прошло мероприятие, посвященное Дню демократии и национального единства Турции
Внешняя политика
15 июля 2025 г. 12:48
В Гяндже прошло мероприятие, посвященное Дню демократии и национального единства Турции

В Генеральном консульстве Турецкой Республики в Гяндже состоялось мероприятие, посвященное 15 июля – Дню демократии и национального единства Турции.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии приняли участие официальные лица исполнительной власти города Гянджи, руководители учреждений, предприятий, организаций и представители городской общественности.

В начале мероприятия минутой молчания почтили память погибших за Родину, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджанской Республики.

Генеральный консул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп рассказал об историческом значении 15 июля – Дня демократии и национального единства Турции.

Были прочитаны молитвы в память о погибших, а также продемонстрирован видеоролик, посвященный 15 июля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə Türkiyənin Demokratiya və Milli Birlik Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

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