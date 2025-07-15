В Баку отметили День демократии и национального единства Турции

В Баку отметили День демократии и национального единства Турции

В турецком посольстве в Баку состоялось мероприятие по случаю 15 июля - Дня демократии и национального единства Турции.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов, сотрудники посольства и представители общественности.

Участники мероприятия подчеркнули решимость турецкого народа защитить свою страну и демократические ценности, даже ценой собственной жизни.

Отдельно была отмечена моральная и политическая поддержка Азербайджана братской Турции. Участники также обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между двумя странами.

Были продемонстрированы видеоматериалы, посвященные событиям 15 июля 2016.