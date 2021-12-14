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Импорт в Азербайджан бронеодежды и собак-саперов на 5 лет освободят от уплаты налогов

Импорт в Азербайджан бронеодежды и собак-саперов на 5 лет освободят от уплаты налогов На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение проект изменений в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе".
Финансы
14 декабря 2021 г. 16:07
Импорт в Азербайджан бронеодежды и собак-саперов на 5 лет освободят от уплаты налогов

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был вынесен на обсуждение проект изменений в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе".


Как сообщает Report, импорт в Азербайджан средств индивидуальной броневой защиты (одежды), инструментов, собак-саперов, взрывчатых и пиротехнических веществ освобождается от уплаты налогов сроком на 5 лет.

Согласно предлагаемой новой статье Кодекса, в рамках разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также других территорий, затронутых войной и военными операциями, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, с 15 октября 2021 года по 15 октября 2026 года от налога освобождаются импортируемые в Азербайджан все виды техники и оборудования, технические средства и устройства, их запасные части, средства индивидуальной броневой защиты (одежда), инструменты, собаки-саперы, взрывчатые и пиротехнические вещества.

После обсуждения проекты изменений были вынесены на голосование и приняты в I чтении.

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Версия на английском языке Imports of personal armor, mine detection dogs to be exempted from tax
Версия на азербайджанском языке Fərdi zirehli geyimlərin və minaaxtaran itlərin idxalı vergidən azad ediləcək

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