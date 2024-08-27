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Финский банк заплатит $35 млн за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег

Финский банк заплатит $35 млн за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег Финский коммерческий банк Nordea заключил мировое соглашение в США по делу о подозрении в отмывании денег в 2008-2019 годах.
Финансы
27 августа 2024 г. 20:23
Финский банк заплатит $35 млн за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег

Финский коммерческий банк Nordea заключил мировое соглашение в США по делу о подозрении в отмывании денег в 2008-2019 годах.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Отмечается, что банк выплатит $35 млн Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services, DFS).

"Расследования DFS касались предыдущих процессов, руководств и мер контроля Nordea по предотвращению отмывания денег, а также предыдущих механизмов обеспечения соответствия... С 2015 года банк значительно усилил свою готовность к борьбе с финансовыми преступлениями", - говорится в сообщении.

Расследование в отношении банка Nordea продолжалось более семи лет. Ранее датские СМИ сообщали, что в 2015 и 2016 годах, среди прочего, не осуществлялся достаточный контроль за клиентами, иностранными банками-корреспондентами и агентствами по обмену валюты.

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Версия на английском языке Finnish bank to pay $35M for violating anti-money laundering law

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