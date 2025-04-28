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Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком

Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком, составляющий 15 миллионов долларов.
Другие страны
28 апреля 2025 г. 02:23
Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком

Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком, составляющий 15 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой на совместное заявление двух стран.

"Министерства финансов Саудовской Аравии и Катар объявили, что погасят задолженности Сирии перед Всемирным банком, составляющие порядка 15 миллионов долларов", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что погашение этого долга позволит возобновить поддержку Сирии со стороны Всемирного банка.

В середине апреля делегация Всемирного банка обсудила с сирийским руководством в Дамаске планы по сотрудничеству и поддержке сирийской экономики, в том числе пути смягчения последствий санкционного режима. Позднее делегация во главе с министром финансов Сирии Мохаммедом Ясером Барния и главой ЦБ САР Абделькадером аль-Хасрия приняла участие в заседании МВФ и ВБ для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

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Версия на английском языке Saudi Arabia, Qatar to pay back Syria’s debt to World Bank
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər Suriyanın Dünya Bankına borcunu ödəyəcək

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