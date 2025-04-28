Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком

Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком, составляющий 15 миллионов долларов.

Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком, составляющий 15 миллионов долларов.

Как передает Report , об этом сообщает саудовское госагентство SPA со ссылкой на совместное заявление двух стран.

"Министерства финансов Саудовской Аравии и Катар объявили, что погасят задолженности Сирии перед Всемирным банком, составляющие порядка 15 миллионов долларов", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что погашение этого долга позволит возобновить поддержку Сирии со стороны Всемирного банка.

В середине апреля делегация Всемирного банка обсудила с сирийским руководством в Дамаске планы по сотрудничеству и поддержке сирийской экономики, в том числе пути смягчения последствий санкционного режима. Позднее делегация во главе с министром финансов Сирии Мохаммедом Ясером Барния и главой ЦБ САР Абделькадером аль-Хасрия приняла участие в заседании МВФ и ВБ для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.