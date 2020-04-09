​ЦБА создает единую систему контроля и мониторинга

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на создание автоматизированной Единой системы контроля и мониторинга финансовых рынков.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 13 мая, тендерное предложение и банковское обеспечение в размере 1% от его стоимости до 22 мая в административное здание ЦБА по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90. Координатором является сотрудник департамента информационных технологий Эльман Мурадов. Телефон: (012) 493-11-22 (внутренний 499).

Предложения будут рассмотрены 25 мая в 15:00 по указанному адресу. Заказ должен быть выполнен в течение двух лет.