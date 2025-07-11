Член молодежного крыла "Дашнакцутюн" Чамичян арестован на два месяца

Член молодежного крыла партии "Дашнакцутюн" Андраник Чамичян арестован сроком на два месяца.

Член молодежного крыла партии "Дашнакцутюн" Андраник Чамичян арестован сроком на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Рубен Меликян.

Решение об избрании меры пресечения принял суд первой инстанции административного района Ачапняк.

Ранее сообщалось, что Чамичян проходит обвиняемым по делу о подготовке террористического акта.

Утром 10 июля прошли обыски в домах нескольких членов "Дашнакцутюн". В результате были задержаны семь человек, которых доставили в Следственный комитет. Все они проходят по делу, связанному с подготовкой терактов и незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.