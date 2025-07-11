В Зангилане более 150 жителей прошли медобследование в рамках акции

Министерство здравоохранения Азербайджана 11 июля провело медицинскую акцию в Зангиланском районе.
Как сообщает Report, врачи и физиотерапевты Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии провели для жителей района расширенные травматологические и ортопедические обследования, а также оказали первичную медицинскую помощь для ранней диагностики и лечения заболеваний и травм.
Главной целью акции стало выявление и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы, а также организация реабилитационных мероприятий.
По итогам акции более 150 человек прошли медицинский осмотр и получили профессиональные рекомендации.