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Украина направит свыше $6 млн на систему перехвата беспилотников в Киеве

Украина направит свыше $6 млн на систему перехвата беспилотников в Киеве По поручению Президента Украины Владимира Зеленского на создание системы перехвата вражеских дронов будет направлено $6,2 млн. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, передает Report.
Другие страны
11 июля 2025 г. 12:59
Украина направит свыше $6 млн на систему перехвата беспилотников в Киеве

Киевская городская военная администрация по поручению президента Украины Владимира Зеленского направит $6,2 млн на создание системы перехвата вражеских дронов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Эти средства пойдут не только на закупку техники, но и на создание эффективной системы реагирования", - отметил Ткаченко.

В рамках проекта будет открыт центр подготовки операторов дронов-перехватчиков, а также сформированы мобильные подразделения, которые будут дежурить в Киеве и на его подступах. Все мероприятия реализуются в тесной координации с Генеральным штабом, Воздушными силами и Силами обороны Украины.

За несколько месяцев пилотного запуска инициатива «Чистое небо» уже доказала свою эффективность - в Киевской области было перехвачено почти 550 вражеских БПЛА.

Власти Киева также работают над привлечением внебюджетных средств для дальнейшего расширения программы.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Kiyevdə PUA-ların zərərsizləşdirilməsi sisteminə 6 milyon dollardan çox vəsait yönəldəcək

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