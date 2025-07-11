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В субботу температура воздуха повысится до 40 градусов

В субботу температура воздуха повысится до 40 градусов 12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
11 июля 2025 г. 12:28
В субботу температура воздуха повысится до 40 градусов

12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем 33-38° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 35-39° тепла, а в горах ночью 10-15°, днем 20-25° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Şənbə günü havanın temperaturu 40 dərəcəyədək artacaq

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