Биткойн установил новый рекорд стоимости

Стоимость биткойна продолжает обновлять исторический максимум, цена криптовалюты превысила $118 тыс.

Стоимость биткойна продолжает обновлять исторический максимум, цена криптовалюты превысила $118 тыс.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Криптовалюта преодолела отметку в $118 тыс. и достигла рекордных $118,09 тыс. (+6,43%).

Стоимость биткойна замедлила рост и находилась на уровне $117,812 тыс. (+6,05%).

9 июля стоимость биткойна, после полуторамесячного движения в коридоре $100-$110 тыс., поднялась до $111,999 тыс., установив новый исторический максимум. Последний раз стоимость биткойна устанавливала исторический максимум 22 мая 2025 года, поднявшись до $111,98 тыс.