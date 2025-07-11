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Биткойн установил новый рекорд стоимости

Биткойн установил новый рекорд стоимости Стоимость биткойна продолжает обновлять исторический максимум, цена криптовалюты превысила $118 тыс.
Финансы
11 июля 2025 г. 10:26
Биткойн установил новый рекорд стоимости

Стоимость биткойна продолжает обновлять исторический максимум, цена криптовалюты превысила $118 тыс.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Криптовалюта преодолела отметку в $118 тыс. и достигла рекордных $118,09 тыс. (+6,43%).

Стоимость биткойна замедлила рост и находилась на уровне $117,812 тыс. (+6,05%).

9 июля стоимость биткойна, после полуторамесячного движения в коридоре $100-$110 тыс., поднялась до $111,999 тыс., установив новый исторический максимум. Последний раз стоимость биткойна устанавливала исторический максимум 22 мая 2025 года, поднявшись до $111,98 тыс.

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Версия на английском языке Bitcoin price continues to reach new all-time highs, exceeding $118,000

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