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    Cборную Азербайджана в матче c Литвой поддержат 100 болельщиков

    Футбол
    • 26 сентября, 2026
    • 22:09
    Cборную Азербайджана в матче c Литвой поддержат 100 болельщиков

    Сборную Азербайджана в выездном матче Лиги наций против Литвы поддержат 100 болельщиков.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе АФФА.

    В общей сложности на матч продано 8 500 билетов.

    Отметим, что матч 2-й группы Лиги D между сборными Литвы и Азербайджана состоится 27 сентября в 17:00 по бакинскому времени в Каунасе.

    Лига наций УЕФА Сборная Азербайджана по футболу
    Azərbaycan millisini Litva ilə oyunda 100 azarkeş dəstəkləyəcək
    100 fans to support Azerbaijan against Lithuania
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