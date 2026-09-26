Cборную Азербайджана в матче c Литвой поддержат 100 болельщиков
Футбол
- 26 сентября, 2026
- 22:09
Сборную Азербайджана в выездном матче Лиги наций против Литвы поддержат 100 болельщиков.
Об этом Report сообщили в пресс-службе АФФА.
В общей сложности на матч продано 8 500 билетов.
Отметим, что матч 2-й группы Лиги D между сборными Литвы и Азербайджана состоится 27 сентября в 17:00 по бакинскому времени в Каунасе.
Azərbaycan millisini Litva ilə oyunda 100 azarkeş dəstəkləyəcək
100 fans to support Azerbaijan against Lithuania
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