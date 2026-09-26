Cборную Азербайджана в матче c Литвой поддержат 100 болельщиков

Сборную Азербайджана в выездном матче Лиги наций против Литвы поддержат 100 болельщиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе АФФА.

В общей сложности на матч продано 8 500 билетов.

Отметим, что матч 2-й группы Лиги D между сборными Литвы и Азербайджана состоится 27 сентября в 17:00 по бакинскому времени в Каунасе.