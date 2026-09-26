Azərbaycan millisini Litva ilə oyunda 100 azarkeş dəstəkləyəcək
Futbol
- 26 sentyabr, 2026
- 22:05
Azərbaycan milli komandasını Millətlər Liqasında Litvaya qarşı səfərdə keçirəcəyi oyunda 100 azarkeş dəstəkləyəcək.
Bu barədə "Report"un AFFA-nın təşkilatçılığı və "Misli"nin dəstəyi ilə Kaunas şəhərinə ezam olunan əməkdaşına AFFA-nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Ümumilikdə isə matça hələlik 8500 bilet satılıb.
Qeyd edək ki, D Liqasının 2-ci qrupunun Litva - Azərbaycan oyunu sentyabrın 27-də, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da Kaunas şəhərində baş tutacaq.
Cборную Азербайджана в матче c Литвой поддержат 100 болельщиков
100 fans to support Azerbaijan against Lithuania
Son xəbərlər
05:15
Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaqEnergetika
04:48
Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcəkDigər ölkələr
04:28
ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcəkDigər ölkələr
03:59
Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürübDigər ölkələr
03:38
Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
03:07
ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmirDigər ölkələr
02:47
Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıbDigər ölkələr
02:16
Foto
Video
İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİBHadisə
01:56