İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Azərbaycan millisini Litva ilə oyunda 100 azarkeş dəstəkləyəcək

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2026
    • 22:05
    Azərbaycan millisini Litva ilə oyunda 100 azarkeş dəstəkləyəcək

    Azərbaycan milli komandasını Millətlər Liqasında Litvaya qarşı səfərdə keçirəcəyi oyunda 100 azarkeş dəstəkləyəcək.

    Bu barədə "Report"un AFFA-nın təşkilatçılığı və "Misli"nin dəstəyi ilə Kaunas şəhərinə ezam olunan əməkdaşına AFFA-nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Ümumilikdə isə matça hələlik 8500 bilet satılıb.

    Qeyd edək ki, D Liqasının 2-ci qrupunun Litva - Azərbaycan oyunu sentyabrın 27-də, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da Kaunas şəhərində baş tutacaq.

    Azərbaycan milli komandası UEFA Millətlər Liqası
    Cборную Азербайджана в матче c Литвой поддержат 100 болельщиков
    100 fans to support Azerbaijan against Lithuania
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