Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Нахчыване мужчину подозревают в нанесении ножевых ранений жене и свояченице

    Происшествия
    • 26 сентября, 2026
    • 22:32
    В Нахчыване мужчину подозревают в нанесении ножевых ранений жене и свояченице

    В селе Гарабаглар Кянгярлинского района Нахчыванской АР 53-летняя женщина и ее 49-летняя сестра получили ножевые ранения.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в совершении деяния подозревается муж одной из пострадавших.

    Согласно предварительной информации, Алиев Ибрагим Али оглу (1971 г.р.) в ходе ссоры нанес ножевые ранения своей супруге Агаевой Адиле Сабир гызы (1973) и свояченице Гулиевой Рухие Сабир гызы (1977).

    Пострадавших госпитализировали, по факту ведется расследование.

    Ножевые ранения Кянгярли Нахчыванская Автономная Республика
    Naxçıvanda kişi arvadını və baldızını bıçaqlayıb
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