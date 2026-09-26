В Нахчыване мужчину подозревают в нанесении ножевых ранений жене и свояченице
Происшествия
- 26 сентября, 2026
- 22:32
В селе Гарабаглар Кянгярлинского района Нахчыванской АР 53-летняя женщина и ее 49-летняя сестра получили ножевые ранения.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в совершении деяния подозревается муж одной из пострадавших.
Согласно предварительной информации, Алиев Ибрагим Али оглу (1971 г.р.) в ходе ссоры нанес ножевые ранения своей супруге Агаевой Адиле Сабир гызы (1973) и свояченице Гулиевой Рухие Сабир гызы (1977).
Пострадавших госпитализировали, по факту ведется расследование.
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