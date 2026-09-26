В Нахчыване мужчину подозревают в нанесении ножевых ранений жене и свояченице

В селе Гарабаглар Кянгярлинского района Нахчыванской АР 53-летняя женщина и ее 49-летняя сестра получили ножевые ранения.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в совершении деяния подозревается муж одной из пострадавших.

Согласно предварительной информации, Алиев Ибрагим Али оглу (1971 г.р.) в ходе ссоры нанес ножевые ранения своей супруге Агаевой Адиле Сабир гызы (1973) и свояченице Гулиевой Рухие Сабир гызы (1977).

Пострадавших госпитализировали, по факту ведется расследование.