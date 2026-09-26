Naxçıvanda kişi arvadını və baldızını bıçaqlayıb
Hadisə
- 26 sentyabr, 2026
- 22:16
Naxçıvanda kişi arvadını və baldızını bıçaqlayıb
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində baş verib.
Belə ki, mübahisə zəminində 1971-ci il təvəllüdlü Əliyev İbrahim Əli oğlu həyat yoldaşı, 1973-cü il təvəllüdlü Ağayeva Adilə Sabir qızını və baldızı, 1977-ci il təvəllüdlü Quliyeva Ruhiyə Sabir qızını bıçaqlayıb.
Yaralanan şəxslər xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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