İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Naxçıvanda kişi arvadını və baldızını bıçaqlayıb

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2026
    • 22:16
    Naxçıvanda kişi arvadını və baldızını bıçaqlayıb

    Naxçıvanda kişi arvadını və baldızını bıçaqlayıb

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində baş verib.

    Belə ki, mübahisə zəminində 1971-ci il təvəllüdlü Əliyev İbrahim Əli oğlu həyat yoldaşı, 1973-cü il təvəllüdlü Ağayeva Adilə Sabir qızını və baldızı, 1977-ci il təvəllüdlü Quliyeva Ruhiyə Sabir qızını bıçaqlayıb.

    Yaralanan şəxslər xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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