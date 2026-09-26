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    ЦАХАЛ заявил об атаках на радикалов в Газе и юге Ливана

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 21:05
    ЦАХАЛ заявил об атаках на радикалов в Газе и юге Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) двумя ударами в сектора Газа ликвидировала командира взвода спецотряда "Нухба" и вооруженного радикала из боевого крыла движения ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "ЦАХАЛ нанес удар в районе Нусейрата (лагерь палестинских беженцев в центральной части сектора Газа - ред.) и ликвидировал командира взвода спецподразделения "Нухба" боевого крыла ХАМАС Ибрагима Фаузи Исмаила Мохсена. В ходе другого удара, нанесенного в районе Хан-Юниса (город на юге сектора Газа - ред.), ЦАХАЛ ликвидировал еще одного террориста из военного крыла ХАМАС Мухаммеда Камеля Сулеймана Мохсена", - говорится в заявлении.

    Согласно информации, перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения.

    Удары также были нанесены по оружейному складу радикального движения "Хезболлах" на юге Ливана.

    "После обнаружения вооружений, представляющих угрозу для военнослужащих, ЦАХАЛ нанес удар по складу оружия "Хезболлах" в районе Седжуда на юге Ливана", - говорится в заявлении.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эскалация на Ближнем Востоке
    İsrail ordusu HƏMAS və "Hizbullah" üzvlərinə hücum edib
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