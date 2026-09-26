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    Постпред США при ООН объяснил отказ Трампа от иранского плана по Ормузу

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    • 26 сентября, 2026
    • 22:53
    Постпред США при ООН объяснил отказ Трампа от иранского плана по Ормузу

    Президент США Дональд Трамп отверг предложенный Ираном план по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, в частности ввиду отсутствия доверия к иранской стороне.

    Как передает Report, об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

    Дипломата спросили, обусловлен ли отказ Трампа неуверенностью в том, что Иран станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках возможного соглашения.

    "Отчасти это так. Они не выполнили условия предыдущей сделки", - подчеркнул он.

    При этом Уолтц уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли Вашингтон в ближайшей перспективе возобновить масштабные военные действия против исламской республики. "Я не буду опережать президента", - отметил американский дипломат.

    Ранее Трамп заявил, что отклонил иранский план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

    Майк Уолтц Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив
    Trampın İranın Hörmüz planını rədd etməsinin səbəbi açıqlanıb
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