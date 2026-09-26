Постпред США при ООН объяснил отказ Трампа от иранского плана по Ормузу

Президент США Дональд Трамп отверг предложенный Ираном план по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, в частности ввиду отсутствия доверия к иранской стороне.

Как передает Report, об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Дипломата спросили, обусловлен ли отказ Трампа неуверенностью в том, что Иран станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках возможного соглашения.

"Отчасти это так. Они не выполнили условия предыдущей сделки", - подчеркнул он.

При этом Уолтц уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли Вашингтон в ближайшей перспективе возобновить масштабные военные действия против исламской республики. "Я не буду опережать президента", - отметил американский дипломат.

Ранее Трамп заявил, что отклонил иранский план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.