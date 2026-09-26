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    Trampın İranın Hörmüz planını rədd etməsinin səbəbi açıqlanıb

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2026
    • 23:27
    Trampın İranın Hörmüz planını rədd etməsinin səbəbi açıqlanıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın Hörmüz boğazından gəmiçiliyin bərpası ilə bağlı təklif etdiyi planı, xüsusilə İran tərəfinə etimadın olmaması səbəbindən rədd edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mayk Uolts "Fox News" telekanalının efirində bildirib.

    Diplomatdan Trampın imtinasının İranın mümkün razılaşma çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirəcəyinə əmin olmaması ilə bağlı olub-olmadığı soruşulub.

    "Qismən belədir. Onlar əvvəlki razılaşmanın şərtlərini yerinə yetirməyiblər", – deyə Uolts vurğulayıb.

    Bununla yanaşı, Uolts Vaşinqtonun yaxın perspektivdə İrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatları bərpa etməyə hazır olub-olmadığı barədə suala cavab verməkdən yayınıb.

    "Mən prezidentin qabağına keçməyəcəyəm", – deyə amerikalı diplomat qeyd edib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Tramp İranın Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası ilə bağlı planını rədd etdiyini açıqlamışdı.

    Hörmüz boğazı İran İslam Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Постпред США при ООН объяснил отказ Трампа от иранского плана по Ормузу
    MiniBoss
    MiniBoss

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