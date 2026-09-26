На северо-востоке США десятки тысяч человек остались без света из-за шторма

Мощный шторм, обрушившийся на северо-восточные регионы США, оставил без света десятки тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

Согласно информации, порядка 75 тысяч жителей штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс лишились электроснабжения.

Непогода также стала причиной отмены сотен авиационных рейсов в субботу. Перебои в работе, в частности, коснулись международного аэропорта Логан, расположенного в Бостоне.

Несколько крупных американских авиаперевозчиков, включая United Airlines, заблаговременно уведомили пассажиров о возможных отменах и задержках рейсов, предоставив возможность бесплатного переноса билетов на альтернативные даты.

Помимо этого, сообщается, что мощные порывы ветра повалили значительное количество деревьев и опор линий электропередач, что вызвало, в том числе, перекрытие автодорог.

Специалисты метеорологических служб предупреждают, что в ближайшее время серьезный ущерб от стихии может быть нанесен Нью-Йорку, Бостону и Филадельфии. Согласно их прогнозам, на территории Лонг-Айленда в предстоящие дни ожидается выпадение до 15 сантиметров осадков. Также в ряде прибрежных зон прогнозируются волны высотой до шести метров.