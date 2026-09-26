Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    На северо-востоке США десятки тысяч человек остались без света из-за шторма

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 21:57
    На северо-востоке США десятки тысяч человек остались без света из-за шторма

    Мощный шторм, обрушившийся на северо-восточные регионы США, оставил без света десятки тысяч человек.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

    Согласно информации, порядка 75 тысяч жителей штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс лишились электроснабжения.

    Непогода также стала причиной отмены сотен авиационных рейсов в субботу. Перебои в работе, в частности, коснулись международного аэропорта Логан, расположенного в Бостоне.

    Несколько крупных американских авиаперевозчиков, включая United Airlines, заблаговременно уведомили пассажиров о возможных отменах и задержках рейсов, предоставив возможность бесплатного переноса билетов на альтернативные даты.

    Помимо этого, сообщается, что мощные порывы ветра повалили значительное количество деревьев и опор линий электропередач, что вызвало, в том числе, перекрытие автодорог.

    Специалисты метеорологических служб предупреждают, что в ближайшее время серьезный ущерб от стихии может быть нанесен Нью-Йорку, Бостону и Филадельфии. Согласно их прогнозам, на территории Лонг-Айленда в предстоящие дни ожидается выпадение до 15 сантиметров осадков. Также в ряде прибрежных зон прогнозируются волны высотой до шести метров.

    Перебои с электричеством Штормовое предупреждение
    Güclü fırtına ABŞ-nin şimal-şərqində 75 minə yaxın insanı işıqsız qoyub
    Tens of thousands left without power as storm hits northeastern US
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    01:47

    ЕС призвал страны снизить потребление газа и электричества

    Другие страны
    Лента новостей