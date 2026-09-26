İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Güclü fırtına ABŞ-nin şimal-şərqində 75 minə yaxın insanı işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2026
    • 22:32
    Güclü fırtına ABŞ-nin şimal-şərqində 75 minə yaxın insanı işıqsız qoyub

    ABŞ-nin şimal-şərq bölgələrini cənginə alan güclü fırtına on minlərlə insanın işıqsız qalmasına səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC News məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, Nyu-York, Nyu-Cersi, Konnektikut və Massaçusets ştatlarında təxminən 75 min sakin elektrik enerjisindən məhrum olub.

    Pis hava şəraiti şənbə günü yüzlərlə aviareysin ləğvinə də səbəb olub. Problemlər, xüsusilə, Bostonda yerləşən "Loqan" beynəlxalq hava limanında müşahidə olunub.

    "United Airlines" da daxil olmaqla, bir sıra iri ABŞ aviaşirkətləri sərnişinləri reyslərin mümkün ləğvi və gecikmələri barədə əvvəlcədən xəbərdar edib, həmçinin biletlərin alternativ tarixlərə ödənişsiz dəyişdirilməsi imkanını təqdim edib.

    Bundan əlavə, güclü külək çoxsaylı ağacları və elektrik xətlərinin dayaqlarını aşırıb. Bu isə bir sıra avtomobil yollarının bağlanmasına səbəb olub.

    Meteoroloji xidmətlərin mütəxəssisləri xəbərdarlıq edirlər ki, yaxın vaxtlarda təbii fəlakət Nyu-York, Boston və Filadelfiya şəhərlərinə ciddi ziyan vura bilər. Proqnozlara görə, yaxın günlərdə Lonq-Aylend ərazisinə 15 santimetrədək yağıntı düşəcək. Həmçinin bəzi sahilyanı ərazilərdə dalğaların hündürlüyünün 6 metrə çatacağı gözlənilir.

    Fırtına Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İşıq kəsilməsi
    На северо-востоке США десятки тысяч человек остались без света из-за шторма
    Tens of thousands left without power as storm hits northeastern US
    MiniBoss
    MiniBoss

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