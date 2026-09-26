Глава МИД: Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров Ирана и США

Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров между Ираном и США.

Как передает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Нью-Йорке по итогам участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Хорошо то, что усилия по возобновлению переговоров между Ираном и США продолжаются. Плохо то, что они пока не принесли результата", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Фидана, необходимо продолжить дипломатические усилия, не допуская эскалации конфликта и возобновления войны.

"Мы обсудили с нашими американскими и иранскими партнерами вопросы недопущения распространения войны на регион", - отметил глава МИД Турции.