Глава МИД: Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров Ирана и США
В регионе
- 26 сентября, 2026
- 21:32
Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров между Ираном и США.
Как передает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Нью-Йорке по итогам участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Хорошо то, что усилия по возобновлению переговоров между Ираном и США продолжаются. Плохо то, что они пока не принесли результата", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
По словам Фидана, необходимо продолжить дипломатические усилия, не допуская эскалации конфликта и возобновления войны.
"Мы обсудили с нашими американскими и иранскими партнерами вопросы недопущения распространения войны на регион", - отметил глава МИД Турции.
Последние новости
05:47
В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергииЭнергетика
05:15
WSJ: США не планируют продавать оружие КитаюДругие страны
04:57
Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе ФэрфордДругие страны
04:23
Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в СШАДругие страны
03:46
Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефтьДругие страны
03:19
Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West CoastДругие страны
03:01
Фото
Видео
При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
02:54
Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в КонгрессДругие страны
02:20