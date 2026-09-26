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    Глава МИД: Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров Ирана и США

    В регионе
    • 26 сентября, 2026
    • 21:32
    Глава МИД: Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров Ирана и США

    Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров между Ираном и США.

    Как передает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Нью-Йорке по итогам участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Хорошо то, что усилия по возобновлению переговоров между Ираном и США продолжаются. Плохо то, что они пока не принесли результата", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

    По словам Фидана, необходимо продолжить дипломатические усилия, не допуская эскалации конфликта и возобновления войны.

    "Мы обсудили с нашими американскими и иранскими партнерами вопросы недопущения распространения войны на регион", - отметил глава МИД Турции.

    Хакан Фидан Переговоры между США и Ираном МИД Турции
    Türkiyə İran və ABŞ arasında danışıqların bərpası istiqamətində səyləri alqışlayıb
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