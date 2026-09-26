Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в Италии

    Индивидуальные
    • 26 сентября, 2026
    • 21:46
    Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в Италии

    Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по акробатической гимнастике в итальянском Пезаро.

    Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

    Тандем в составе Мурада Рафиева и Даниэля Аббасова взял бронзу в программе балансовых упражнений с результатом 28,950 балла.

    Федерация гимнастики Азербайджана Бронзовая медаль
    Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblar
    Azerbaijani gymnasts win bronze at World Championships in Italy
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей