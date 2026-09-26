Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в Италии
Индивидуальные
- 26 сентября, 2026
- 21:46
Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по акробатической гимнастике в итальянском Пезаро.
Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.
Тандем в составе Мурада Рафиева и Даниэля Аббасова взял бронзу в программе балансовых упражнений с результатом 28,950 балла.
Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblar
Azerbaijani gymnasts win bronze at World Championships in Italy
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