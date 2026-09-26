Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в Италии

Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по акробатической гимнастике в итальянском Пезаро.

Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Тандем в составе Мурада Рафиева и Даниэля Аббасова взял бронзу в программе балансовых упражнений с результатом 28,950 балла.