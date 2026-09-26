Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblar
Fərdi
- 26 sentyabr, 2026
- 21:15
İtaliyanın Pezaro şəhərində keçirilən akrobatika gimnastikası üzrə dünya çempionatında Azərbaycan təmsilçiləri bürünc medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
Kişi cütlüyümüz Murad Rəfiyev və Daniel Abbasov balans hərəkətləri proqramında 28,950 xalla bürünc medala sahib olublar.
Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в Италии
Azerbaijani gymnasts win bronze at World Championships in Italy
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