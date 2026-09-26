Победа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых близких финишей в истории "Формулы 1"

Победа британского пилота Mercedes Джорджа Расселла на 15-м этапе нынешнего сезона "Формулы 1" - Гран-при Азербайджана в Баку вошла в топ-10 самых близких финишей в истории гонок.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу гонок.

Британец победил финишировавшего на втором месте голландца Макса Ферстаппена (Red Bull) с преимуществом 0,196 секунды, что стало самым плотным финишем в чемпионате с 2002 года.

В целом победа Расселла в Баку заняла десятое место в списке самых близких финишей в истории "Формулы 1".

На девятом месте в этом рейтинге Гран-при Австрии 2002 года. Только победивший Михаэль Шумахер опередил занявшего второе место Рубенса Баррикелло на 0,182 секунды.

Рекорд был установлен на Гран-при Италии в 1971 году. Тогда Питер Гетин опередил Ронни Петерсона на 0,010 секунды.