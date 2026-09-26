Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Победа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых близких финишей в истории "Формулы 1"

    Формула 1
    • 26 сентября, 2026
    • 20:58
    Победа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых близких финишей в истории Формулы 1

    Победа британского пилота Mercedes Джорджа Расселла на 15-м этапе нынешнего сезона "Формулы 1" - Гран-при Азербайджана в Баку вошла в топ-10 самых близких финишей в истории гонок.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу гонок.

    Британец победил финишировавшего на втором месте голландца Макса Ферстаппена (Red Bull) с преимуществом 0,196 секунды, что стало самым плотным финишем в чемпионате с 2002 года.

    В целом победа Расселла в Баку заняла десятое место в списке самых близких финишей в истории "Формулы 1".

    На девятом месте в этом рейтинге Гран-при Австрии 2002 года. Только победивший Михаэль Шумахер опередил занявшего второе место Рубенса Баррикелло на 0,182 секунды.

    Рекорд был установлен на Гран-при Италии в 1971 году. Тогда Питер Гетин опередил Ронни Петерсона на 0,010 секунды.

    Гран-при Азербайджана Формулы 1
    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridir
    Russell's Baku win enters top 10 closest finishes in Formula 1 history
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей