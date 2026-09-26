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    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridir

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 21:08
    Rassellin Bakıdakı qələbəsi Formula 1 tarixində ən yaxın finişlərdən biridir

    "Mercedes"in britaniyalı pilotu Corc Rassellin "Formula 1"in cari mövsümünün 15-ci mərhələsi - Bakıdakı Azərbaycan Qran-prisindəki qələbəsi yarışlar tarixində ən yaxın finişlərin top-10-luğuna daxil edilib.

    Bu barədə "Report" yarışın mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verir.

    Britaniyalı ikinci yerdə finişə çatan niderlandlı Maks Ferstappeni ("Red Bull") 0,196 saniyə üstünlüklə üstələyib ki, bu da çempionatda 2002-ci ildən bəri ən sıx finiş olub.

    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərin siyahısında onuncu yeri tutub.

    Bu reytinqdə doqquzuncu yerdə 2002-ci ilin Avstriya Qran-prisidir. Yalnız qalib gələn Mixael Şumaxer ikinci yeri tutan Rubens Barrikellonu 0,182 saniyə qabaqlayıb.

    Rekord 1971-ci ildə İtaliya Qran-prisində müəyyən edilib. O zaman Piter Qetin Ronni Petersondan 0,010 saniyə tez çatıb.

    Corc Rassell Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    Победа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых близких финишей в истории "Формулы 1"
    Russell's Baku win enters top 10 closest finishes in Formula 1 history
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