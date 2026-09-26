Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Сараево почтили память шехидов Отечественной войны

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 22:16
    В Сараево почтили память шехидов Отечественной войны

    По случаю 27 Сентября – Дня памяти в Парке дружбы в столице Боснии и Герцеговины Сараево почтили память шехидов Отечественной войны.

    Об этом сообщает балканское бюро Report.

    Посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев, сотрудники дипмиссии совместно с турецкими коллегами посетили мемориальный комплекс, воздвигнутый в память жертв Ходжалы и Сребреницы, и возложили к нему цветы.

    Вилаят Гулиев 27 Сентября – День памяти Посольство Азербайджана Босния и Герцеговина
    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb
    Martyrs of Patriotic War commemorated in Sarajevo
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