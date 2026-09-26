В Сараево почтили память шехидов Отечественной войны
Внешняя политика
- 26 сентября, 2026
- 22:16
По случаю 27 Сентября – Дня памяти в Парке дружбы в столице Боснии и Герцеговины Сараево почтили память шехидов Отечественной войны.
Об этом сообщает балканское бюро Report.
Посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев, сотрудники дипмиссии совместно с турецкими коллегами посетили мемориальный комплекс, воздвигнутый в память жертв Ходжалы и Сребреницы, и возложили к нему цветы.
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