İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    • 26 sentyabr, 2026
    • 20:57
    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    27 Sentyabr – Anım Günü münasibətilə Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevodakı Dostluq Parkında Xocalı və Srebrenitsa qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksi ziyarət olunub.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Azərbaycan Bosniya və Herseqovinadakı səfiri Vilayət Quliyev, səfirlik əməkdaşları türkiyəli həmkarları ilə birlikdə abidənin önünə gül dəstələri qoyublar.

    Ziyarət zamanı həyatını itirən şəhidlərin ruhlarına dualar oxunub.

    Vilayət Quliyev 27 Sentyabr - Anım Günü Bosniya və Herseqovina
    В Сараево почтили память шехидов Отечественной войны
    Martyrs of Patriotic War commemorated in Sarajevo
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