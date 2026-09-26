Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb
Xarici siyasət
- 26 sentyabr, 2026
- 20:57
27 Sentyabr – Anım Günü münasibətilə Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevodakı Dostluq Parkında Xocalı və Srebrenitsa qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksi ziyarət olunub.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Azərbaycan Bosniya və Herseqovinadakı səfiri Vilayət Quliyev, səfirlik əməkdaşları türkiyəli həmkarları ilə birlikdə abidənin önünə gül dəstələri qoyublar.
Ziyarət zamanı həyatını itirən şəhidlərin ruhlarına dualar oxunub.
В Сараево почтили память шехидов Отечественной войны
Martyrs of Patriotic War commemorated in Sarajevo
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