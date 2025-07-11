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Экономика Азербайджана выросла на 1,5 %

Экономика Азербайджана выросла на 1,5 % Экономика Азербайджана выросла на 1,5 %
Финансы
11 июля 2025 г. 13:09
Экономика Азербайджана выросла на 1,5 %

Номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП), произведенный в Азербайджане в первом полугодии текущего года, составил 62 млрд 78,2 млн манатов, увеличившись в реальном выражении на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период снижение в нефтегазовом секторе экономики составило 3,1%, а в ненефтегазовый сектор увеличился на 3,9%.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 34,9%, на торговлю транспортными средствами и их ремонт - 10,2%, на сферу транспорта и складского хозяйства - 7%, строительства – 6,3%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 5,9%. Доля туристической сферы и объектов общепита составила 2,8%, сектора информации и связи - 1,8%, на прочие сектора экономики пришлось 21,1%. Доля налогов в ВВП равна 10%.

ВВП на душу населения в январе-июне составил 6,066 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 1,5 % böyüyüb

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