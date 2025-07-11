ING: Рост цен на нефть приносит Азербайджану около $350 млн дополнительного экспортного дохода

ING: Азербайджан зарабатывает $350 млн в год на каждом долларе за баррель нефти

Рост мировых цен на нефть и каждый дополнительный доллар за баррель "черного" золота приносит Азербайджану около $350 млн экспортных доходов в год.

Как передает Report, об этом говорится в обзоре крупнейшей банковской группы Нидерландов - ING Group.

"По нашим оценкам, каждый доллар США за баррель нефти приносит Азербайджану $350 млн годовых доходов от экспорта топлива, Казахстану - около $570 млн", - отмечают эксперты банка.

В ING также указывают на сокращение профицита торгового баланса Азербайджана: за 12 месяцев, завершившихся в мае 2025 года, он составил $2,7 млрд против $5,5 млрд в 2024 году и $16,6 млрд в 2023 году.

Тем не менее, аналитики считают, что снижение может быть компенсировано увеличением притока капитала.

“Рейтинговое агентство Moody’s недавно, вслед за Fitch, присвоило Азербайджану инвестиционный рейтинг Baa3 с позитивным прогнозом, отметив улучшение фискальных показателей и рост внешних резервов. Дополнительный интерес со стороны инвесторов может быть также обусловлен продолжающимся процессом нормализации отношений с Арменией”, - подчеркивает ING.

Ранее группа сообщала, что каждый доллар изменения среднегодовой цены нефти приносит Азербайджану около $300 млн экспортных доходов и $150 млн бюджетных поступлений в год.