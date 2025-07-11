О нас

ING: Рост цен на нефть приносит Азербайджану около $350 млн дополнительного экспортного дохода

ING: Рост цен на нефть приносит Азербайджану около $350 млн дополнительного экспортного дохода ING: Азербайджан зарабатывает $350 млн в год на каждом долларе за баррель нефти
Финансы
11 июля 2025 г. 12:27
ING: Рост цен на нефть приносит Азербайджану около $350 млн дополнительного экспортного дохода

Рост мировых цен на нефть и каждый дополнительный доллар за баррель "черного" золота приносит Азербайджану около $350 млн экспортных доходов в год.

Как передает Report, об этом говорится в обзоре крупнейшей банковской группы Нидерландов - ING Group.

"По нашим оценкам, каждый доллар США за баррель нефти приносит Азербайджану $350 млн годовых доходов от экспорта топлива, Казахстану - около $570 млн", - отмечают эксперты банка.

В ING также указывают на сокращение профицита торгового баланса Азербайджана: за 12 месяцев, завершившихся в мае 2025 года, он составил $2,7 млрд против $5,5 млрд в 2024 году и $16,6 млрд в 2023 году.

Тем не менее, аналитики считают, что снижение может быть компенсировано увеличением притока капитала.

“Рейтинговое агентство Moody’s недавно, вслед за Fitch, присвоило Азербайджану инвестиционный рейтинг Baa3 с позитивным прогнозом, отметив улучшение фискальных показателей и рост внешних резервов. Дополнительный интерес со стороны инвесторов может быть также обусловлен продолжающимся процессом нормализации отношений с Арменией”, - подчеркивает ING.

Ранее группа сообщала, что каждый доллар изменения среднегодовой цены нефти приносит Азербайджану около $300 млн экспортных доходов и $150 млн бюджетных поступлений в год.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
7 июля 2025 г. 12:37
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
7 июля 2025 г. 12:01
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
5 июля 2025 г. 15:19
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
Бизнес-центр Ханкенди предложит резидентам современную и комфортную деловую среду
ФотоБизнес-центр "Ханкенди" предложит резидентам современную и комфортную деловую среду
6 июля 2025 г. 14:47
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
7 июля 2025 г. 17:29
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
5 июля 2025 г. 14:34
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск слетел с катушек
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек"
7 июля 2025 г. 03:21
Назначен новый гендиректор Бакинского порта
Назначен новый гендиректор Бакинского порта
7 июля 2025 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi