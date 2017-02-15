Рост нефтяных запасов в США втрое превысил прогноз

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Рост запасов сырой нефти в США с 9 по 15 февраля превысил прогноз втрое - на 9,94 млн баррелей вместо 3,5 млн. Как сообщает Report, эти данные распространил Американский институт нефти (API).

Напомним, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA), которая сегодня, 15 февраля, подтвердит или опровергнет цифры от API.

Согласно прогнозам EIA, за отчетную неделю запасы сырой нефти выросли на 3,513 млн, запасы бензина сократились на 0,752 млн, дистиллятов - на 0,696 млн баррелей.

Отметим, что после опубликования данных API вчера, 14 февраля, цена на нефть марки Brent снизилась на 1,6% - до 55,53 доллара за баррель. Траектория движения нефтяных цен окончательно определится после опубликования сегодняшнего отчета EIA и данных Baker Hughes о количестве буровых установок в США 17 февраля. Напомним, что на прошлой неделе число активных нефтяных установок в США выросло на 8 единиц или 1,37% - до 591.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что нисходящий тренд по нефтяным ценам продолжится и Brent может подешеветь до 50 долларов/баррель: "Однако падение цен ниже 45 долларов за баррель в ближайшей перспективе не ожидается. Максимальная цена может установиться на отметке 65 долларов за баррель".