В Армении восемь из 11 гражданских исков бизнесмена Карапетяна приняты судом

Адвокаты главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, находящегося под следствием, подали 11 гражданских исков о клевете и оскорблениях. Восемь из них уже приняты к производству.

Адвокаты главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, находящегося под следствием, подали 11 гражданских исков о клевете и оскорблениях. Восемь из них уже приняты к производству.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Вардан Алоян.

"Некоторые дела еще ожидают рассмотрения. В ряде случаев судом наложен арест на имущество в размере 9 млн драмов (около $23 тыс.), в том числе в отношении Арсена Торосяна и одного из блогеров", - сказал он.

Защита ожидает публичного извинения или опровержения ложных высказываний, озвученных ранее депутатами или гражданскими лицами в соцсетях или с трибуны парламента.

По данным СМИ, среди ответчиков — пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян, руководитель фракции "ГД" Айк Конджорян, замглавы аппарата премьера Тарон Чахоян и другие.

Кроме того, ГК "Ташир" подала административный иск против мэрии Еревана.