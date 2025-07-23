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В Азербайджане признают право собственности на земельные участки по документам, выданным до 2001 года

В Азербайджане признают право собственности на земельные участки по документам, выданным до 2001 года В Азербайджане признают право собственности на земельные участки по документам, выданным до 2001 года
Инфраструктура
23 июля 2025 г. 13:44
В Азербайджане признают право собственности на земельные участки по документам, выданным до 2001 года

В Азербайджане признают право собственности на земельные участки по документам, выданным представителями местных органов исполнительной власти до 2001 года.

Как сообщает Report, что об этом заявила председатель правления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Ниггяр Алимова во время брифинга для журналистов.

По ее словам, учитывая, что граждане длительное время беспрепятственно проживали на этих земельных участках, будет обеспечено признание права собственности на основании документов, выданных представителями исполнительной власти.

"Это изменение даст сотням тысяч граждан возможность получить законный юридический статус на свою недвижимость", — подчеркнула Алимова.

Ниггяр Алимова добавила, что для оформления прав собственности граждане могут обратиться в центры "ASAN Xidmət" или непосредственно в Службу государственного кадастра и реестра недвижимого имущества.

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Версия на азербайджанском языке Nigar Alimova: "Azərbaycanda 2001-ci ilə qədər verilmiş torpaq sənədlərinə əsasən mülkiyyət hüququ tanınacaq”

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