На капитальный ремонт дорог в Шамкире выделено два миллиона манатов - РАСПОРЯЖЕНИЕ

На капитальный ремонт дорог в Шамкире выделено два миллиона манатов - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог Деллер Джайир-Деллер Дашбулаг и Гедимгала-Мискинли-Кечили-Хулуф в Шамкирском районе.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях капитального ремонта автомобильных дорог Деллер Джайир-Деллер Дашбулаг и Гедимгала-Мискинли-Кечили-Хулуф, соединяющих 6 населенных пунктов с населением двадцать тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 445, Агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 2,0 (два) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Министерству экономики предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильных дорог, указанных в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.