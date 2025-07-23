Гидеон Саар: Израиль благодарен Украине за поддержку санкций против Ирана

Гидеон Саар: Израиль благодарен Украине за поддержку санкций против Ирана

Израиль признателен Украине за введение санкций против Ирана и поддержку совместных с США действий по сдерживанию иранской ядерной угрозы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на совместной пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

"Я благодарю президента [Украины Владимира] Зеленского и правительство Украины за твердую позицию в вопросе недопущения ядерного оружия у Ирана. Я признателен за введение санкций против иранских деятелей и за вашу, господин министр, поддержку наших совместных с США действий против иранской ядерной угрозы", - сказал Саар.

Израильский министр, комментируя продолжающуюся вот уже более трех лет российско-украинскую войну, осудил атаки на населенные пункты Украины.

"Украина уже более трех лет находится в состоянии тяжелой войны с Россией. Я понимаю, как непросто вам пришлось в последние недели. Страна подверглась тяжелым ударам, погибло и пострадало множество людей. Израиль решительно осуждает атаки на гражданское население. Мы призываем к справедливому и устойчивому миру, который обеспечит безопасность Украины", - подчеркнул Саар.

Напомним, в июне Зеленский заявил, что Украина полностью синхронизировала 13 и 14 пакеты санкций ЕС против России, так же на 100% будет синхронизирован пакет европейских санкций в отношении Ирана.