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Кошта: Мир нуждается в более тесном партнерстве ЕС и Японии

Кошта: Мир нуждается в более тесном партнерстве ЕС и Японии В Токио стартовал саммит ЕС-Япония на фоне сложных торговых отношений сторон с США
Другие страны
23 июля 2025 г. 13:28
Кошта: Мир нуждается в более тесном партнерстве ЕС и Японии

В Токио проходит саммит ЕС-Япония, в нем участвуют высшие руководители Евросоюза - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Как сообщает европейское бюро Report, это 30-ая по счету встреча в верхах между сторонами.

По словам Кошты, Япония является ближайшим партнером ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Хотел бы подчеркнуть силу отношений между ЕС и Японией, построенных на общих ценностях и интересах. Как никогда ранее, мир нуждается в нашем более тесном партнерстве", - заявил он на открытии саммита, явно имея в виду не только сложные геополитические процессы и войны в мире, но и ситуацию, возникшую в мировой торговле после новых правил, которые устанавливает администрация президента США Дональда Трампа.

По его словам, партнерство ЕС-Япония представляет собой стабильную модель сотрудничества, способствующую миру, демократии, международному порядку, основанному на правилах, и многосторонности. Важная их часть - партнерство в области безопасности и обороны, которое, по его словам особенно ценно в условиях все более нестабильного и непредсказуемого мира.

"Мы работаем вместе, чтобы увеличить наше процветание через торговлю и инновации, а также укрепить экономическую безопасность и устойчивость цепочек поставок", - заявил Кошта.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа разделяет общие с Японией ценности: справедливость, открытость и уважение к правилам.

"Вместе у нас есть масштаб не только для защиты наших интересов, но и для формирования глобальных результатов. Вместе мы представляем пятую часть мирового ВВП. Наше соглашение об экономическом партнерстве прочно и эффективно. Этот саммит — наш шанс сделать следующие шаги: укрепить нашу совместную конкурентоспособность, повысить общую безопасность и установить глобальные стандарты, соответствующие нашим ценностям", - заявила она.

Стоит отметить, что вечером во вторник президент США Дональд Трамп заявил на своей платформе Truth Social о достижении торгового соглашения с Японией.

Трамп отметил, что США будут взимать пошлину в 15% на товары из Японии в обмен на инвестиции в размере $550 млрд в американскую экономику.

Япония, по его словам, откроет свой рынок для произведенных в США "автомобилей и грузовиков, риса и других сельскохозяйственных продуктов, и других вещей".

ЕС стремится укрепить свои торговые отношения со всеми своими мировыми партнерами. При этом союз вовлечен в очень сложные и непредсказуемые переговоры с США по пошлинам.

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