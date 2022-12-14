МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2022-2023 годах

В 2023 году темпы роста добычи нефти в мире вырастет на 0,77 млн баррелей, до 100,8 млн баррелей в сутки.

В 2023 году темпы роста добычи нефти в мире вырастет на 0,77 млн баррелей, до 100,8 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из декабрьского доклада Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, увеличится на 1,9 млн баррелей в сутки, опять-таки во главе с США, где ожидается рост в 970 тыс. баррелей в сутки", - сказано в отчете.

Прогнозы по темпы глобального роста добычи нефти в 2022 году составят 100 млн баррелей в сутки. Рост составит на 4,7 млн баррелей. Лидером роста станет Саудовская Аравия, которая, по прогнозам, обеспечит прирост в 1,6 млн баррелей в сутки.

В ноябре агентство ожидало, что по итогам текущего года мировая добыча нефти увеличится на 4,6 млн баррелей в сутки, до 99,9 млн баррелей в сутки, а в следующем году - на 0,74 млн баррелей, до 100,7 млн баррелей.