О нас

МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2022-2023 годах

МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2022-2023 годах В 2023 году темпы роста добычи нефти в мире вырастет на 0,77 млн баррелей, до 100,8 млн баррелей в сутки.
Энергетика
14 декабря 2022 г. 13:23
МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2022-2023 годах

В 2023 году темпы роста добычи нефти в мире вырастет на 0,77 млн баррелей, до 100,8 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из декабрьского доклада Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, увеличится на 1,9 млн баррелей в сутки, опять-таки во главе с США, где ожидается рост в 970 тыс. баррелей в сутки", - сказано в отчете.

Прогнозы по темпы глобального роста добычи нефти в 2022 году составят 100 млн баррелей в сутки. Рост составит на 4,7 млн баррелей. Лидером роста станет Саудовская Аравия, которая, по прогнозам, обеспечит прирост в 1,6 млн баррелей в сутки.

В ноябре агентство ожидало, что по итогам текущего года мировая добыча нефти увеличится на 4,6 млн баррелей в сутки, до 99,9 млн баррелей в сутки, а в следующем году - на 0,74 млн баррелей, до 100,7 млн баррелей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке IEA raises forecast for global oil production in 2022-2023

Экслюзивные новости

Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi